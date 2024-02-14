Следователи заинтересовались школьником, "кошмарящим" сверстников

у классрука случился нервный срыв

В Подмосковье четвероклассник избивал своих сверстников на регулярной основе.

Инциденты происходили в одной из гимназий города Дзержинск. По данным telegram-канала Mash, четвероклассник-отличник избивал своих сверстников-троечников из-за их плохой успеваемости. Классная руководительница пыталась решить возникшую проблему, но угодила в больницу с нервным срывом.

Известно, что агрессивный мальчик занимается рукопашным боем и отрабатывает приемы на тех, кто слабее его.

По данным подмосковного СК, избиения продолжаются уже "на протяжении нескольких лет".

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. Правоохранители дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц школы.

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