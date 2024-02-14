Россияне массово распродают жилье в Финляндии

Самая дешевая квартира в соседней стране выставлена за 700 тысяч рублей

Россияне, которые владели недвижимостью в Финляндии, начали распродавать ее. Об этом пишет издание "Фонтанка" после анализа объявлений о реализации недвижимости в соседней стране.

Отмечается, что самую дешевую квартиру - студию площадью 31 квадратный метр - выставили за 700 тысяч рублей. Жилье расположено в Иматре. На 75 тысяч дороже двухкомнатный таунхаус. А дом, который стоит недалеко от границы, продается за 1,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит здание с участком рядом с крупным водоемом.

Многие лоты можно оплатить дистанционно, обменять на недвижимость в России или автомобиль. Отмечается, что можно найти и уникальную недвижимость. Например, целый архипелаг стоимостью 1 миллион евро. Всего пять островов на озере Саймаа. И это не единственный подобный лот на рынке.

Все это происходит на фоне запрета на сделки по покупке россиянами финской недвижимости. Такое решение инициировало Министерство обороны Финляндии. Ведомство успешно сорвало уже три такие сделки.

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