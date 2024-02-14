В ВСУ допустили утрату основной линии снабжения Авдеевки

Прорабатываются запасные пути

Командование украинской армии готовится к потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой.

Об этом в среду, 14 февраля, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. В настоящий момент предусматриваются запасные пути снабжения.

По его словам, ситуация в Авдеевке остается напряженной, идут уличные бои. Лиховой отметил, что для ВСУ важно удержать Авдеевку.

За время конфликта в Донбассе Авдеевка превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов ВСУ. 1 февраля первое российское подразделение вошли в промзону Авдеевки. 5 февраля она была взята.

Ранее район Авдеевки посетили новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Они констатировали сложную обстановку на месте.

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