В ВСУ допустили утрату основной линии снабжения Авдеевки

Прорабатываются запасные пути
Командование украинской армии готовится к потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой.
Об этом в среду, 14 февраля, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. В настоящий момент предусматриваются запасные пути снабжения.
По его словам, ситуация в Авдеевке остается напряженной, идут уличные бои. Лиховой отметил, что для ВСУ важно удержать Авдеевку.
За время конфликта в Донбассе Авдеевка превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов ВСУ. 1 февраля первое российское подразделение вошли в промзону Авдеевки. 5 февраля она была взята.
Ранее район Авдеевки посетили новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Они констатировали сложную обстановку на месте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"