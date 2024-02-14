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Лавров: Вопрос о выходе России из ОБСЕ "висит в воздухе"

15:33
  • среда
  • 14 февраля 2024

Попытки лишить Россию права голоса в ПА ОБСЕ возмутили дипломата

Вопрос выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался. Об этом в среду, 14 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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По словам дипломата, этот вопрос "висит в воздухе", а "последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере".

Лавров также выразил возмущение попытками Запада лишить голоса российскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает ТАСС.

Во-первых, пытаются лишить права голоса нашу делегацию, а еще до этого отказывались выдавать визы, когда парламентская ассамблея заседала вне Вены, которая является штаб-квартирой ОБСЕ. И в Британию не выдали визы, и в очередной раз в других направлениях. Это возмутительно.

В марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации, было прекращено членство России в Совете Европы. В сопутствующем коммюнике Комитета министров говорилось, что это произошло на основании статьи 8 Устава Совета Европы, согласно которой право на представительство любого члена организации, грубо нарушающего Устав, отзывается.

Между тем в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет и может рассмотреть вопрос о выходе из данной организации, хотя пока это не обсуждается.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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