Отец Децла рассказал правду об отношениях с внуком после примирения: "Стал интереснее, лучше, умнее"

Сына рэпера долгие годы не общался с дедом

В феврале прошло пять лет, как не стало рэпера Кирилла Толмацкого, куда более известного под псевдонимом Децл. В день памяти к нему на могилу пришли его родственники и друзья. Все они были шокированы инцидентом, который случился накануне. Некие молодые люди устроили пляски прямо на надгробии.

"Вы знаете, там висят камеры. Ну, придурков хватает.Какие-то придурки пришли, себя очень странно вели, негативно. Ну, так вести себя точно нельзя на могилах", - говорит отец Децла Александр Толмацкий.

На видео с камеры видеонаблюдения, которую установили на кладбище после того, как пару лет назад на могиле Децла произошёл пожар, видно, что сначала два субъекта делают селфи на фоне памятника, а потом начинают ещё и танцевать.

Сын рэпера Тони посчитал это оскорблением памяти своего отца и записал видеообращение, в котором не стеснялся в выражениях. На кладбище Тони приехал с бабушкой Ирой, матерью Децла, и своей девушкой. Там он встретился с дедом, Александром Толмацким. Судя по всему, все семейные распри остались позади, хотя на лицах родственников и читалось напряжение, ведь много лет они толком и не общались между собой.

"Вообще, Тони сейчас учится в университете на журналистике. И он меняется в лучшую сторону, я бы сказал. Мы часто и плотно достаточно общаемся, я пытаюсь ему помогать в каких-то историях советами. Он стал интереснее, лучше и умнее", - говорит Александр Толмацкий.

Сын Децла не общался с дедушкой фактически с рождения, с бабушкой - больше трёх лет. Разрыв отношений с внуком для Ирины Толмацкой стал настоящим ударом.

"У меня висит портрет Кирюши. Я говорю: "Кирюш, помоги". То есть каждый вечер перед сном делаем работу над ошибками и просим помощи не для себя, а для своих близких", - говорит мать Кирилла Толмацкого Ирина.

Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, проснулся знаменитым, когда ему только исполнилось 16. Первый клип был подарком продюсера Александра Толмацкого на день рождения сына. До этого Кирилл музыкой не увлекался. Изначально продюсерский проект собственного отца, после ссоры с ним Децл ушёл в андеграунд и стал Ле Треком.

Пять лет назад рэпер скоропостижно скончался. Ему было всего 35. С отцом они так и не помирились, а своего внука Александр Толмацкий впервые увидел лишь на похоронах сына. И вот наконец-то близкие родственники начали общаться.

"С того момента, как он съехал от матери и переехал к бабушке, к Ирине, он стал меняться. То есть это всё позитивно повлияло на него, на его жизнь, его успехи. Более того, очень серьёзно на него влияет его девушка. Она очень умная, хорошая, она его направляет. То есть очень важно, на самом деле, кто рядом с тобой, я считаю", - говорит Александр Толмацкий.

Децл покоится на Пятницком кладбище. В конце 2019 года могила рэпера была сожжена. Ходили слухи, что крест и ограда загорелись неслучайно. После этого по периметру захоронения установили камеры видеонаблюдения. Они-то и зафиксировали эти пляски на костях.

"Если бы я был родитель, я бы, наверное, ещё и ремня всыпал. А так - я не родитель, мы будем просто ногами их бить, да и всё. Шучу. Просто поговорим с ними, и, я думаю, они извинятся на камеру, и мы это всё выставим", - в шутки грозится Влади Делимарский, друг семьи Толмацких.

Это ещё не самое страшное, что может грозить странным молодым людям.

"Самое максимальное, самое строгое по этой части - до трёх лет лишения свободы. Но в данном случае, исходя из этого видео, я всё-таки не вижу, что здесь происходило надругательство или осквернение места захоронения. Мы не знаем умысел, с каким это было сделано. Скорее всего, здесь можно говорить только о моральной стороне данного поступка", - говорит адвокат Яна Теплякова.

Впрочем, это могли быть и поклонники Децла, которые часто приходят на кладбище.

"Они же не осквернили, они не сделали ничего конкретно: наплевали, сломали, изуродовали. Они этого не делали, они устроили вечеринку. Им показалось, что они таким образом ему показывают, что они о нём помнят, что он для них важе", - рассуждает психолог Валерия Кумпф.

После смерти рэпера родственники окончательно перессорились друг с другом. Децл жил в гражданском браке с нижегородской моделью Юлией Киселёвой. Она же стала мамой Тони. Кирилл и сам много лет не общался с отцом - не мог простить ему уход из семьи. Артиста очень задевало то, что новая жена отца старше самого Децла всего на месяц.

"Когда есть недопонимание, ребёнок выбирает позицию ту, которая ближе ему: либо будет похож на папу, либо будет похож на маму. Ну, то есть позицию, которая будет близка ребёнку. Мы с Кириллом, наверное, были больше похожи", - говорит мать Децла Ирина Толмацкая.

После смерти Децла его отец поставил под сомнение кровное родство со своим внуком. Возник вопрос: почему в свидетельстве о рождении в графе "отец" у Тони стоит прочерк?

"Собственно, он возник и у его дедушки, Александра Толмацкого, который даже в какой-то момент заподозрил, что Юлия родила этого ребёнка не от Кирилла Толмацкого. У него вызвало это подозрение. И даже был инициатором того, чтобы сделать генетический тест. Тест доказал, что это сын Кирилла", - говорит музыкальный журналист Владимир Полупанов.

Генетическая экспертиза подтвердила, что именно Кирилл Толмацкий является биологическим отцом Тони. Правда, вместо того, чтобы начать общаться с дедушкой, вскоре подросток перестал знаться и с родной бабушкой.

"Александр Яковлевич никогда его не знал. Для него Антоний – чужой человек. Ну вот... Ну, как на улице. А это твой внук. К чужому человеку нужно привыкать. Для Саши он... никто. То есть номинально - внук, но так. А я его вырастила. Он мой родной мальчик", - говорит Ирина Толмацкая.

Всё это время Тони носил фамилию матери - по паспорту он был Киселёв. Сама модель избегает встреч с журналистами.

"Кто-то писал и говорил, что она на начальном этапе своей карьеры была стриптизёршей. Но Децл всячески это опровергал. Но если покопаться, то наверняка можно найти", - говорит журналист Полупанов.

Сегодня Юлия занимается дизайном женской одежды. Вместе с Тони они жили в квартире, которую когда-то сыну купил Александр Толмацкий.

Полное имя Тони - Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселёв. Парню уже исполнилось 18. Недавно он начал общаться с бабушкой, а потом и вовсе к ней переехал. К тому же Тони решил сменить фамилию и наконец-то позвонил деду.

"В какой-то момент он мне позвонил. Говорил: "Дед, я тут это... фамилию поменял". Всё, он теперь Толмацкий. Я ему сказал: "Слушай, тебе надо ещё оставить одно имя, остальные вычеркнуть", - говорит Александр Толмацкий.

Тони тоже собирается стать музыкантом, но сейчас сконцентрировался на учёбе. Он учится на журналиста. Надеемся, что у родственников Децла получилось забыть все старые обиды, ведь тёплые слова друг другу они теперь могут сказать в лицо.

По материалам программы "Хватит слухов"

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