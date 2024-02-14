Документ принял Сенат, но далее предстоит голосование в Палате представителей

У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в Палате представителей. Об этом рассказал американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.

Политик выразил надежду на то, что "этот законопроект окажется мертв". Одобрение документа Сенатом он объяснил тем, что сенаторы "сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции".

Миллс призвал американских законотворцев сосредоточиться на решении проблем Соединенных Штатов, подчеркнув, что делать это невозможно, если заниматься украинскими проблемами.

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Украина не в состоянии одолеть Россию на поле боя даже при поддержке со стороны Запада, причем это еще "несколько месяцев назад всем стало совершенно ясно".

Сенатор Джеймс Вэнс, в свою очередь, назвал законопроект о выделении дополнительного финансирования киевскому режиму ужасным, поскольку он предполагает отправку денег на ведение "безнадежной войны в Восточной Европе, которая унесет жизни еще большего числа украинцев".

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