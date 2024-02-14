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Путину рассказали о применении искусственного интеллекта в медицине

18:00
  • среда
  • 14 февраля 2024

Президент посетил Форум будущих технологий

В среду Владимир Путин приехал на Форум будущих технологий, который проходит в столичном Центре международной торговли. На тематической выставке президент ознакомился с передовыми медицинскими разработками.

Главе государства, в частности, рассказали о достижениях регенеративной медицины и биотехнологий, о разработках в сфере биологической безопасности, о применении искусственного интеллекта в медицине.

Вопросы, связанные с технологиями будущего, в частности, инновационное развитие медицины - сегодня в центре внимания Владимира Путина. Президент вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным осмотрел первый в России и один из самых крупных в мире Московский Центр диагностики и телемедицины. Он предназначен для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, которые выполняют в городских клиниках.

В ходе осмотра Центра Сергей Собянин доложил президенту о работе по повышению качества медицинской помощи москвичам и всем жителям России за счет развития инфраструктуры городского здравоохранения.

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