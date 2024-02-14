Недоразумений с Джо Байденом становится все больше

Президент США отрицает свои проблемы с памятью

Докладу о состоянии здоровья Джо Байдена - уже неделя. Но мягкие формулировки специального прокурора Хёрра сильно впечатлили общественность. Расследуя дело о ненадлежащем хранении документов - бумаги просто валились в гараже - Хёрр назвал своего президента "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью". Голова у Байдена идет кругом, да и забывается все чаще, отмечают журналисты.

Так в Белом доме принимали короля Иордании Абдаллу Второго. Сначала вроде бы все хорошо, но представляя королеву Ранию, Байден назвал её Рианной - перепутал с певицей. А потом и вовсе потерялся в пространстве.

Кадры той самой конференции, где Байден уверенно отрицает свои проблемы с памятью, пересматривают эксперты всех мастей. Доклад про здоровье 82-летнего президента портит нервы демократам - на носу выборы, а с такой громкой кампанией только смешить избирателей.

Ляпы помощникам уже не скрыть - недоразумений с главой государства становится все больше. Договориться с президентом все сложнее. Палата представителей США не довольна - законопроект о помощи Украине сильно буксует из-за того, что Байден не хочет встречаться со спикером.

Украинский вопрос портит отношения и с партнерами. Киевские проблемы на фронте уже раскололи НАТО, считают американские эксперты. И в конечном итоге приведут к распаду альянса.

"НАТО просто разваливается на части. И мы должны это признать. Если украинский конфликт будет продолжаться, трещины в НАТО станут все шире и шире, что приведет НАТО к концу", - заявил Рэй Макговерн, аналитик ЦРУ.

Политика руководства НАТО не принесла европейским странам ничего хорошего, считает аналитик ЦРУ. Немцы находятся "на дне" из-за подрыва газопровода "Северный поток" и общего ослабления экономики. В то время как "русские ушли, но стали счастливее" из-за укрепившихся связей с востоком.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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