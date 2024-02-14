Более двух миллионов избирателей подали заявления на участие в ДЭГ

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Более двух миллионов заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Они пройдут с 15 по 17 марта. Ещё 740 тысяч - для голосования по месту нахождения. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. А в субботу во всех регионах стартует масштабный проект - он называется Информ-УИК. Почти 330 тысяч членов участковых избирательных комиссий начнут адресную работу с жителями. Они расскажут о подготовке к выборам и возможных формах голосования. Зарегистрированные кандидаты и их представители в регионах представляют избирательные программы.

Работа в Центральной избирательной комиссии кипит. В субботу по всей стране стартует масштабный проект по информированию населения. Почти 330 тысяч сотрудников участковых избиркомов начнут адресно работать с жителями регионов. Главная их цель - детально и доступно объяснить населению принципы различных форм голосования, а также должным образом подготовить к выборам.

"Как я говорю - глаза в глаза, квартира в квартиру, двери в двери. Они будут встречаться, общаться, отвечать на все вопросы, которые возникают у наших избирателей. Конечно, на этот счёт очень важны практические задачи, которые мы ставили - и в результате мощного, масштабного обучения - я уверена - наши коллеги хорошо подготовлены и ясно представляют себе эти задачи", - заявила Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

На пост президента России претендуют четыре кандидата. Это Владислав Даванков. Он баллотируется от "Партии Роста" и партии "Новые люди". Владимир Путин - он идёт на выборы как самовыдвиженец. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и КПРФ - Николай Харитонов. На сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал доверенных лиц этих двух кандидатов. Представитель компартии сегодня в Екатеринбурге. В повестке - посещение местного музея пионерии и беседа с трудовым коллективом Уральского авиационного завода. Воинам, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции, Харитонов отправил гуманитарный груз.

"Урал - это гордость нашей страны. Особенно вот те события, которые проходят: специальная военная операция – все внимание приковано к промышленному городу, к производству большому, я думаю, что разговор будет конкретный", - заявил Николай Харитонов.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков сегодня в Крыму. В Севастополе он встретился с представителями севастопольских молодежных общественных организаций. И вручил благодарственные письма волонтерам, проявившим себя в ходе подписной кампании в поддержку Владимира Путина.

"Вы знаете, что первый этап нашей общей работы прошел очень успешно. Все региональные штабы собрали подписи в поддержку нашего кандидата Владимира Владимировича Путина и Севастополь в этом смысле в лидерах. Мы провели эту очень серьезную и внимательную работу. Было собрано по всей стране три с половиной миллиона подписей - это в десять раз больше требуемого числа. Владимир Владимирович мог пойти и от партии, но для него было принципиально пойти как самовыдвиженцу, чтобы увидеть желание и поддержку самых широких масс", - рассказал Владимир Машков.

Активную предвыборную кампанию ведёт кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Сегодня он выступил на пленарном заседании в Госдуме. И поделился мнением на тему внешней политики России.

"Сегодня Россия стала центром притяжения тех стран, в разных уголках планеты, которые не хотят американской гегемонии. Часть стран цепляются за операцию на Украине, пытаются задушить Россию - не получается", - заявил Леонид Слуцкий.

Как сообщили сегодня в ЦИК, на участие в дистанционном электронном голосовании подано более двух миллионов заявлений. Ещё 740 тысяч - это заявки на голосование по месту жительства. Выборы президента Российской Федерации продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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