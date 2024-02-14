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РЖД предложили наказывать автомобилистов за ДТП с поездами

15:54
  • среда
  • 14 февраля 2024

При этом привлекать к ответственности будут вне зависимости от последствий аварии

РЖД предложили ввести наказание для автомобилистов, которые устраивают аварии с поездами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании. Отмечается, что штрафы предлагают выписывать вне зависимости от последствий катастрофы. Речь идет в первую очередь о наказании за выезд на переезд при запрещающем сигнале семафора. 

Эта проблема стала для железнодорожников необычайно актуальной. В прошлом году аварийность на жд-переездах выросла на 12%. Эти данные привел глава РЖД Олег Белозеров на совещании по безопасности. За год произошло 245 аварий, погибли 54 человека.

Железнодорожники просят ввести уголовную ответственность для виновников аварий. А в случае простого нарушения правил движения через переезд наказывать лишением водительских прав на срок до 2 лет.

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