Шойгу потребовал доработать "Искандер" и "Кинжал"

Надо учесть опыт СВО

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" и "Кинжал" следует доработать с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал такое поручение руководству НПО "Конструкторское бюро машиностроения".

На предприятии идет большая работа по расширению производственных мощностей. Производство изделий увеличилось в несколько раз, доложил главе Минобороны гендиректор КБ Сергей Питиков. Шойгу заметил, что надо действовать еще быстрее.

Во время рабочего совещания глава военного ведомства подчеркнул, что опыт применения комплексов вооружения в зоне СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Шойгу отметил, что выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью, сообщили в Минобороны.

Министр поставил перед руководством КБ задачу - оперативно вносить коррективы и доработки в изделия с учетом опыта их применения в СВО. По словам Шойгу, это касается как ракет "Искандер" и "Кинжал", так и систем ПЗРК и всего, что необходимо для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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