Погорел на крипте, лег в гроб и показал новую любовь: как живет актер Павел Деревянко

Никакого волнения актер не чувствует

Павел Деревянко сыграл в ящик. Чего не сделаешь ради любви к искусству? На съёмках нового фильма актёру пришлось лечь в гроб.

"Я не волновался совершенно по этому поводу - лечь в гроб... в киногроб, я имею в виду. И наоборот, в этом ящике чувствовалось очень... Большой покой чувствовался, хотелось спать, ну, в общем, никаких волнений я в связи с этим не испытывал", - говорит сам Деревянко.

Действительно, у Деревянко нет причин для волнения, ведь рядом почти все его любимые женщины: и мать его дочерей, и подруги, и новая девушка, отношения с которой начинались как раз с дружбы.

"Происходило на основе дружбы, а потом я понял, что это лучшая женщина", - откровенничает Деревянко.

Лучшую женщину Деревянко зовут Зоя. Она бизнесвумен и мать двоих детей. Бизнес-леди Зоя стала после развода. Её бывший муж - крупный предприниматель. Теперь не отстаёт и Зоя. В таблоидах пишут, что зарабатывает она пошивом одежды и доставкой кокосовой воды.

А вот у Деревянко с деньгами может быть туго. Актёр решил заработать миллионы на криптовалюте и предложил друзьям и подписчикам разделить будущий успех. Не обошлось и без верного товарища и крёстного дочери Павла Артёма Ткаченко. Аккаунты Деревянко никто не взламывал. Сомнительным личностям он доверился самостоятельно. Когда криптовалютный дым рассеялся, то оказалось, что машинки для майнинга у актёра не той системы.

"Я влетел с этой темой, честно говоря. Я просто взял не те машинки. Они вообще ничего не майнили", - сокрушается актер.

Ну ладно ещё сам Деревянко и его друг Ткаченко. Их съёмочный день стоит немало, они быстро компенсируют все убытки. А как быть тем, кто доверился рекламе от известных людей?

"Судиться абсолютно бесполезно, и давайте будем честными. Опять-таки, не обладая багажом финансовых, экономических знаний, Павел Деревянко отчасти где-то глубоко понимал, на что он идёт. Это огромный риск", - говорит финансист Инна Литвиненко.

Откуда у актера могли возникнуть многомиллионные долги, он, похоже, толком и не понял. Впрочем, Деревянко не унывает.

"Это как Влад Сташевский пел: "Нет у меня друзей и нет врагов, Меня уже никто не ждёт..." – шутит Деревянко.

Могут ждать разве что судебные приставы. Криптобизнес принадлежал Деревянко и его другу Григорию Мулузяну. Видимо, дружба осталась в прошлом. Вряд ли её могли укрепить обвинения друг друга в мошенничестве и суды.

"На данный момент, по слухам, также имеется информация, что Павел Деревянко на грани банкротства. И они уже подали заявление о признании его банкротом, поскольку его со всех сторон этот гражданин обложил долговыми обязательствами", - говорит юрист Мария Фролова.

Без куска хлеба Деревянко явно не останется: всё-таки новая девушка - бизнес-леди. Правда, на публике пока молчаливая. При этом в Сети о Деревянко ходят удивительные слухи: якобы актёр - приверженец свободных отношений, даже будучи в браке, не скрывал от своей жены Дарьи регулярные походы налево. С матерью своих дочерей он продолжает дружить и общаться. На кинопремьеру они тоже пришли вместе.

"Со мной мама, тётя, папа, Зоя - его девушка, Настя и Луиза - мои подруги. Папины подруги, и мои тоже", - говорит дочь актера Варвара.

И, похоже, всех всё устраивает. Обиженными или обделёнными никто не выглядит. Ну уж точно не Деревянко.

"Он так любит себя, так восхищён своей красотой, своим умом, своим талантом, что думает: "Ну как это так? Я что, только одной женщине должен дать эту красоту, любовь и всё остальное?" И вот эта любовь к себе искажённого формата приводит к тому, что человек думает: "А я не хочу одни отношения, мне это неинтересно, потому что я хочу быть на весь мир. Я хочу быть такой звездой на весь мир,чтобы все меня хотели и чтобы я хотел всех", - объясняет сексолог Нина Лебедева.

Деревянко выглядит счастливым. В Сети появились слухи, что 47-летний актер не удержался от уколов красоты. Павел отшучивается.

"Нет, слава богу, не было такой ситуации, чтобы нужно было на кон ставить всё и что-то придумывать ради спасения своей карьеры", - говорит Деревянко.

Новая любовь и старая подруга младше Деревянко на 14 лет. И хотя пара официально вместе, - ну не зря же фото совместного отдыха публикуют? - никаких клятв и обязательств Зоя и Павел не имеют. Такие они, свободные отношения.

По материалам программы "Хватит слухов"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"