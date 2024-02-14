Школьника, разгуливающего с ружьем, задержали в Казани

Сотрудники полиции остановили парня, который шел по городу с пневматической винтовкой

В Казани сотрудники полиции задержали парня, который прогуливался по улицам города с пневматическим оружием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Татарстану. Отмечается, что силовиков вызвал один из жителей города, который заметил странного парня из окна.

По версии свидетеля, подросток с ружьем шел в сторону школы. 16-летний парень после задержания рассказал свою версию: он ходил пострелять в лес и просто возвращался после этого домой. Никакого злого умысла, утверждает молодой человек, у него не было. Сейчас по данному факту идет проверка.

В мае 2021 года человек с ружьем пришел в казанскую гимназию №175. Он убил 9 человек. Еще 23 получили ранения. В апреле 2023 года суд приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному заключению.

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