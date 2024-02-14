ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьника, разгуливающего с ружьем, задержали в Казани

15:52
  • среда
  • 14 февраля 2024

Сотрудники полиции остановили парня, который шел по городу с пневматической винтовкой

В Казани сотрудники полиции задержали парня, который прогуливался по улицам города с пневматическим оружием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Татарстану. Отмечается, что силовиков вызвал один из жителей города, который заметил странного парня из окна. 

По версии свидетеля, подросток с ружьем шел в сторону школы. 16-летний парень после задержания рассказал свою версию: он ходил пострелять в лес и просто возвращался после этого домой. Никакого злого умысла, утверждает молодой человек, у него не было. Сейчас по данному факту идет проверка. 

В мае 2021 года человек с ружьем пришел в казанскую гимназию №175. Он убил 9 человек. Еще 23 получили ранения. В апреле 2023 года суд приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному заключению. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подросток с ружьем
Подросток с ружьем
Подросток с ружьем
Подросток с ружьем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.