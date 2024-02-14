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Сборная России по футболу сыграет с командой Парагвая

15:56
  • среда
  • 14 февраля 2024

Матч будет товарищеским

Сборная России по футболу 25 марта проведет товарищеский матч с командой Парагвая. Об этом в среду, 14 февраля, рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

Как уточнили в РФС, матч пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". Время начала игры пока неизвестно, сообщает ТАСС.

Российских футболистов отстранили от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, однако Российский футбольный союз организовывает товарищеские встречи с национальными сборными дружественных России государств.

В частности, на 21 марта запланирован товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил, что у него нет полномочий запретить проведение этой встречи.

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