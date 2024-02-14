Илон Маск решил свести с орбиты сотню спутников Starlink

Аппараты будут постепенно понижать свою орбиту в течение полугода

Сотню спутников Starlink решено свести с орбиты. В компании Илона Маска SpaceX поясняют, что речь идет о космических аппаратах ранних версий. У этих спутников есть конструктивные недостатки, которые могут ограничить возможности маневрирования.

В SpaceX заявили, что в настоящее время спутники вполне маневренны и эффективно обслуживают пользователей. Однако команда Starlink выявила проблему, которая может увеличить вероятность отказа в будущем, сообщает SpaceNews.

Отмечается, что группа космических аппаратов будет постепенно понижать свою орбиту в течение полугода. Ранее гендиректор компании SpaceX Илон Маск объявил о летных испытаниях многоразовой транспортной системы Starship, во время которых будет протестирована система развертывания полногабаритных спутников Starlink V2.

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