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Путин и Собянин осмотрели Центр диагностики и телемедицины в Москве

16:42
  • среда
  • 14 февраля 2024

Московскую медицину сделают одной из самых продвинутых в мире

Московскую медицину сделают одной из самых продвинутых в мире. За последнее время в столице реконструировано 2 миллиона медицинских объектов и построены десятки новых, сообщил президенту России Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава государства и столичный мэр осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины.  Телерадиологический центр - первый в России и один из самых крупных в мире. Он предназначен для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях.

Раньше результаты проведенных в московских поликлиниках исследований описывали штатные рентгенологи. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов до нескольких суток. Теперь же в трудных случаях результаты поступают в Центр. Диагноз ставят лучшие специалисты и искусственный интеллект, передает ТВЦ.

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Владимир Путин и Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий"
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Владимир Путин и Сергей Собянин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий"
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