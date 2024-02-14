Путин и Собянин осмотрели Центр диагностики и телемедицины в Москве

Московскую медицину сделают одной из самых продвинутых в мире

Московскую медицину сделают одной из самых продвинутых в мире. За последнее время в столице реконструировано 2 миллиона медицинских объектов и построены десятки новых, сообщил президенту России Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава государства и столичный мэр осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины. Телерадиологический центр - первый в России и один из самых крупных в мире. Он предназначен для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях.

Раньше результаты проведенных в московских поликлиниках исследований описывали штатные рентгенологи. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов до нескольких суток. Теперь же в трудных случаях результаты поступают в Центр. Диагноз ставят лучшие специалисты и искусственный интеллект, передает ТВЦ.

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