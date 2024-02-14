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В России пройдет открытый диктант по немецкому языку

16:40
  • среда
  • 14 февраля 2024

В онлайн и офлайн форматах

С 19 по 25 февраля 2024 года в онлайн и офлайн форматах пройдет ежегодная всероссийская открытая акция "Tolles Diktat" - открытый диктант по немецкому языку, приуроченная к международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Акция организована Ассоциацией общественных объединений "Международный союз немецкой культуры" и областным государственным автономным учреждением культуры "Томский областной Российско-немецкий дом".

Принять участие в акции могут учащиеся 6-11-x классов общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, участники клубов по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев, клубов любителей немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев, представители стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении мероприятия.

21 февраля в 13:00 на официальном сайте акции tollesdiktat.rusdeutsch.ru состоится онлайн-диктант.

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