Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы

Саркози осужден за незаконное финансирование предвыборной кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюремного заключения. Такое решение принял Апелляционный суд Парижа. Саркози признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании на президентских выборах 2012 года - тогда он проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Экс-президент пытался опротестовать приговор, вынесенный в сентябре 2021 года. По версии следствия, Саркози потратил на избирательную кампанию 43 миллиона евро, вдвое превысив верхний потолок финансирования. Политик приговорен к году тюремного заключения с испытательным сроком в шесть месяцев. Допускается пребывание на свободе с ношением электронного браслета.

В мае 2023 года апелляционный суд Парижа также отклонил протест Саркози по "делу о прослушке". Суд оставил в силе приговор 2021 года, приговоривэкс-президента к трем годам лишения свободы, два из них условно, передает Reuters.

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