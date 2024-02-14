ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России за сутки сбили вертолет Ми-24 и 98 дронов ВСУ

17:33
  • среда
  • 14 февраля 2024

Противник потерял на донецком направлении до 360 боевиков

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Об этом сообщили на традиционном брифинге в российском Минобороны.

ВС России улучшили свое положение сразу на нескольких направлениях
Удар ВС России вывел из строя Приднепровскую ТЭС

Подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении отразили шесть атак подразделений ВСУ и заняли более выгодные позиции. Нанесен удар по живой силе и технике противника. Украинская армия потеряла до 360-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

Уничтожено шесть танков и пять боевых машин пехоты. Поражены зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три американские артиллерийские системы М777, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и четыре склада боеприпасов.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-24 ВС Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха", уничтожены 98 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения
Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.