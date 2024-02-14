Противник потерял на донецком направлении до 360 боевиков

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Об этом сообщили на традиционном брифинге в российском Минобороны.

Подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении отразили шесть атак подразделений ВСУ и заняли более выгодные позиции. Нанесен удар по живой силе и технике противника. Украинская армия потеряла до 360-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

Уничтожено шесть танков и пять боевых машин пехоты. Поражены зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", три американские артиллерийские системы М777, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и четыре склада боеприпасов.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-24 ВС Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха", уничтожены 98 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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