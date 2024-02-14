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В Зеленограде появится новое производство готовых блюд

17:33
  • среда
  • 14 февраля 2024

Для проекта были внесены изменения в Правила землепользования и застройки

На территории бывшей промзоны в Зеленограде на улице Сосновая аллея появится производство готовых блюд. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"На земельном участке в границе бывшей промзоны планируется реконструировать одно из старых зданий и приспособить его к производству готовых блюд. Инициатором проекта выступает инвестор", – пояснил Андрей Бочкарёв.

При этом для реализации проекта были внесены изменения в действующие Правила землепользования и застройки, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Проекты, предполагающие создание производственных объектов, появляются все чаще. Это значит, что инвесторы заинтересованы во вложении средств в их реализацию. Таким образом в городе устаревшие объекты капитального строительства приобретают современный внешний вид", – сообщила Юлиана Княжевская.

Ранее стало известно, что в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино появятся новые жилые и общественно-деловые кварталы. Они разместятся на месте малоиспользуемых территорий.

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Производство готовых блюд
Производство готовых блюд
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