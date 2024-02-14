Макрон отложил визит в Киев, узнав о готовящемся покушении

Репортаж о подготовке покушения распространяется в соцсетях

Покушение на Эммануэля Макрона должно было состояться во время визита президента Франции в Киев. Репортаж телеканала France 24 о подготовке нападения на французского лидера распространяется в соцсети X.

На видео можно наблюдать скриншоты переписки некоего источника из окружения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Собеседники отмечают, что над операцией работал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), и приходят к заключению, что планы нарушил Залужный. Генерал, якобы, сообщил о готовящейся операции в Париж.

Примечательно, что на самом телеканале запись эфира с таким содержанием отсутствует. Известно лишь, что Макрон неожиданно отложил запланированный на 13-14 февраля визит на Украину – как сообщалось, в целях безопасности. В Париже заявляют, что поездка французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат не называют.

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