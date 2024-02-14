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Военная разведка Украины назвала Telegram угрозой безопасности страны

18:53
  • среда
  • 14 февраля 2024

Причем безопасности не только информационной

Мессенджер Telegram представляет угрозу для безопасности Украины. С таким заявлением выступил представитель главного управления разведки украинского минобороны Андрей Юзов.

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Юзов, фактически, повторил тезис, озвученный в конце прошлого года секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. Алексей Данилов требовал заблокировать Telegram как вредоносное приложение.

Представитель ГУР убежден, что угрозы, которые несет Telegram украинскому обществу, реальны.  По словам Юзова, речь идет о самой платформе, которая угрожает информационной - и не только информационной, безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Украинская правда".

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