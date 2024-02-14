Путин призвал изменить принципы работы системы здравоохранения

В центре должны находиться человек и его здоровье

Объем государственного финансирования инновационных медицинских разработок в России будет увеличен. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая перед участниками Форума будущих технологий. По словам президента, принципы работы системы здравоохранения в стране предстоит серьезно изменить - в центре должны находиться человек и его здоровье. На площадке форума глава государства ознакомился с передовыми отечественными разработками в сфере медицины и принял участие в дискуссии с ведущими российскими учеными.

В Центре международной торговли смешалось всё! Можно встретить людей, киборгов и даже гусениц…Galleria mellonella – моли восковой. Кажется, только спят и непрерывно едят. А, оказывается, вредный пластик уничтожают, вырабатывая при этом полезный этиленгликоль.

Вот и веселый пингвин на мониторе вроде бы делает всё то же самое. Рядом шапка с электродами, которые считывают мозговые волны. "Шлем гениев" - шутят создатели. Устройство позволяет тренировать память и улучшать скорость реакции.

Ну а здесь будущее уже наступило. Ведь тема второго форума технологий так или иначе близка каждому - медицина. 30 тематических дискуссий по семи направлениям. За сложными терминами, вроде биохакинга и нуклеиновых кислот, скрывается самое главное - спасенные человечески жизни и ключевую роль в этом отводят науке.

В особенности ядерной физике, где Россия – безусловный лидер. Мирный атом может не только давать энергию, но и помогать диагностировать, а главное лечить серьёзные заболевания, рассказывают специалисты Росатома Владимиру Путину. Перед пленарным заседанием форума президент ознакомился с передовыми российскими разработками.

По всей стране уже открыты более полутысячи специализированных онкологических центров, в рамках госпрограммы. 60% всех случаев рака теперь диагностируется на первой стадии, а это - залог успешного лечения. К тому же, наши ученные разрабатывают и особые "онковакцины", позволяющие предотвратить опасное заболевание. Накануне у президента с правительством состоялся обстоятельный разговор. С прошлого года медики первичного звена уже получают ежемесячные выплаты.

"И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством: предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и сёлах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц. В городах, где живёт от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населённых пунктах, где живёт менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше. А именно: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 тысяч рублей – медицинские работники среднего звена", - сообщил Путин.

Причем, получат они их уже в апреле – задним числом за март. Регионам также поручено повысить окладную часть медработников - до 50%. Сохранив при этом дополнительные выплаты.

"На вас держится всё наше здравоохранение. И что бы мы ни говорили про искусственный интеллект - сегодня Сергей Семенович меня вводил в курс дела - это все очень интересно, перспективно и нужно. Но никогда они не заменят чуткость и участие медицинских работников в судьбе человека", - сказал Путин.

Продолжится и модернизация всей системы здравоохранения. Однако базовый принцип – доступность - должен остаться неизменным, чтобы не получилось, как на Западе.

"Там ведь это дорогостоящая платная медицина. Да, она хорошая, уровень хороший. Но там на пороге медицинского учреждения может умереть и его никто в стены медучреждения не возьмет, поскольку у него страховки нет. Мы же с вами это знаем и такие случаи бывали. У нас ничего подобного не должно никогда происходить! У нас многие вещи достались нам из прошлых времен, из советских времен. Мы, безусловно, должны свою работу строить на этих морально-нравственных принципах. Внимания к человеку. Человекоцентричность должна быть во главе нашей работы", - отметил Путин.

И первый этап –диагностика. К эпидемиологам у Путина вопрос о российских тест-системах. Сейчас они выявляют коронавирус, грипп и другие ОРВИ. О таблетках, кстати, тоже зашла речь. Некоторые западные фармкомпании ушли с российского рынка. Замена нашлась, но равноценная ли?

"Вы знаете, что многие пациенты и я получаю такой вопрос - они считают, что импортные препараты все-таки более эффективными являются. Или это психологически, люди привыкли получать определенные препараты?" – спросил Путин.

"Те препараты, которые мы применяем, эффективность и количество каких-то побочных эффектов абсолютно сопоставимы с теми препаратами, которые являются оригинальными - не российскими", - ответил Игорь Хатьков, директор ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова.

К тому же, развивается и своя фарминдустрия. Тот самый технологический суверенитет. Ученные из Санкт-Петербурга, например, работают над счастьем. Точнее, над препаратом, мягко воздействующим на серотонин – гормон, вызывающий это ощущение. Разработка российская, но зарубежные фармгиганты, что называется, уже "дышат в затылок". Заинтересован в новых медицинских разработках и крупный бизнес.

Инновации способны не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Илья Еремин из центра хирургии имени Петровского методику восстановления хрящевой ткани сустава сначала опробовал на своем отце.

"Раньше ученые испытывали препараты на себе и своих детях, а теперь на своих родителях, не важно. Главное, чтобы они работали на благо всей страны", - сказал Путин.

Как уже работают нейротехнологии. Пациенты с эндопротезами или те, кто перенес инсульт, по сути, заново учатся элементарным вещам.

Общение с учеными президент продолжил уже на отдельной встрече. Такое внимание понятно – сейчас идёт десятилетие технологий и науки, а она, как известно, двигатель прогресса.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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