Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

Президент и мэр посетили Московский Центр диагностики и телемедицины

Вопросы инновационного развития медицины были сегодня в центре внимания Владимира Путина. Президент вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным осмотрел первый в России и один из самых крупных в мире Московский Центр диагностики и телемедицины. Сергей Собянин доложил главе государства о работе по повышению качества медицинской помощи москвичам и всем жителям России за счет развития инфраструктуры городского здравоохранения.

В Референс-центре лучевой диагностики консилиум врачей фактически продолжается 24 на 7. 400 высококлассных специалистов описывают исследования, которые поступают сюда из поликлиник и больниц Москвы. Помощь в работе оказывает искусственный интеллект. И теперь пациент получает результаты в 16 раз быстрее.

Для медучреждений Москвы закупили 1300 единиц компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографы, рентгенаппараты, маммографы. Оборудование подключено к Единому радиологическому центру. А он интегрирован с ЕМИАС. Только за неделю в Центре диагностики и телемедицины успевают описать почти 130 тысяч результатов лучевых исследований. Искусственный интеллект помогает маршрутизировать пациента - куда и когда дальше обратиться с обнаруженной проблемой? И помогает поставить более точный диагноз.

Объём лучевых исследований в поликлиниках Москвы вырос в три раза. Раньше нужно было дождаться рабочей смены рентгенолога. Сегодня сделать снимок может рентгенлаборант. А расшифровку сделает врач в Референс-центре. В период пандемии этот центр стал ключевым звеном системы диагностики пневмонии. На базе колоссального объёма данных, обработанных за 4 года работы, врачи провели множество прорывных научных исследований. Здесь же разрабатывают новейшее медоборудование. Организуют курсы для врачей.

"Раньше в каждой поликлинике Москвы, их 440 зданий, находились свои рентгенологи. Мы их объединили и разместили здесь, в центре Москвы, в радиологическом центре. В комфортных условиях, и теперь они обмениваются опытом, повышают свою квалификацию, у них равномерная нагрузка", - сообщил Собянин.

За 15 лет московская система здравоохранения пережила масштабную трансформацию. Сегодня пациент и врач вместе проходят этапы лечения в комфортных условиях.

"Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру города Москвы. За последние 5 лет мы реконструировали и построили 2 миллиона квадратных метров - это половина всех зданий и поликлиник, это 200 зданий, и 64 зданий больниц - реконструировали и 18 построили новых. То есть от самых маленьких районных больниц до крупнейших клиник. И мы предполагаем в 26 году полностью обновить все поликлиник города и к 28 году - все здания стационаров", - заявил Собянин.

Обновили и медицинское оборудование. В лечебные учреждения Москвы поставили 50 тысяч единиц ультрасовременной техники. Для столичных врачей сбылась мечта о способности транслировать мысли на расстояние. И пусть данные передают компьютеры, но способы и скорость распространения любой информации о процессе лечения действительно создают такое поле, где каждый участник мгновенно узнаёт о любом изменении состояния пациента.

"Мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире среди мегаполисов мира. И не только с точки зрения какой-то одной уникальной клиники - у нас технология доступности и качества - для всех москвичей и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву и получают качественную помощь", - отметил Путин.

В 2011-м ключевой задачей для столичных властей было избавить москвичей от очередей в поликлиниках. Эту проблему решили. Затем появилась возможность в электронном виде записаться к врачу - там же, в единой медицинской системе, оформить рецепт или справку. И теперь поликлиники, больницы, службу скорой и неотложной помощи объединили в единый цифровой контур.

"Появление единой медицинской карты и насыщение всеми знаниями о человеке - это, своего рода, революция. Сегодня в медицинских картах пациентов Москвы хранится уже три миллиарда структурированных данных. В этом году мы открыли данные о лечении в больницах в режиме реального времени", - рассказал Собянин.

Родственникам не нужно добиваться встречи с врачом, отрывать его от работы, чтобы узнать новости о состоянии своего близкого. В системе отображаются сведения о проведённых исследованиях, можно ознакомиться с направлением, узнать, какие лекарства нужно принимать. Вся документация лечебных учреждений Москвы теперь в электронном виде. Система позволяет увидеть даже те изображения, которые видит лаборант, исследующий образцы ткани под микроскопом. В электронном формате удобно проводить консилиумы. Прорыв в медицине позволяет сделать искусственный интеллект. Врачи-рентгенологи Центра диагностики и телемедицины, к примеру, активно используют компьютерное зрение – автоматизированное выявление признаков патологии.

"Пациент жалуется на недомогания, и искусственный интеллект выдает ему предварительный диагноз - примерно такие назначения нужно сделать, примерно такие обследования или лабораторные исследования. И так мы уже поставили 13 млн диагнозов", - рассказал Собянин.

Точность диагностики достигает 95%. Сейчас искусственный интеллект обучают тому, чтобы он мог в полном масштабе анализировать медкарты. И предупреждать врача о сценариях развития заболевания. Предлагать различные способы лечения в рамках превентивной медицины. Реорганизацию прошли больницы, где диагностируют и лечат онкологические заболевания. Пять московских якорных онкоклиник первыми в мире полностью перешли на "цифру". И теперь пациентам, для которых так важно не упустить момент и вовремя начать лечение, быстрее и точнее - благодаря высокоточному оборудованию - ставят диагнозы.

"С 10 года продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79. Это хороший результат. Но проблем в здравоохранении хватает, и требования к медицине вырастают также быстро. Так что будем двигаться дальше", - сказал Собянин.

Развивают онлайн-приёмы. Администрирование процессов - внимание врачам и пациенту. Центр медицинской профилактики Москвы в год проводит до 1 млн консультаций. Это направление имеет особое значение для пациентов, которым из-за состояния здоровья сложно добираться до лечебных учреждений.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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