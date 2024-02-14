Мишустин: Надпись "Сделано в России" должна быть синонимом качества и надежности

Премьер провел встречу с главой Росаккредитации

Надпись "Сделано в России" должна быть синонимом слов - качественно, удобно, надежно. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником.

Ведомство является ключевым поставщиком данных для Федеральной таможенной службы. Ни один товар не может попасть в нашу страну без действующего сертификата, который подтверждает безопасность. Летом служба запустила проект ежедневного мониторинга. Также на встрече речь шла о механизмах упрощенного декларирования, которые позволили быстрее адаптироваться к новым условиям на рынке.

Обсудили и экспорт отечественных товаров. Сейчас российские производители выходят активно на иностранные рынки, в том числе Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Обсудили и взаимодействие Росаккредитации с представителями бизнеса.

"Взаимодействие бизнеса с вашей службой должно быть максимально эффективным. И здесь на первом месте стоит безопасность людей, тех, кто использует приобретаемую продукцию, которая подлежит соответствующим проверкам", - сказал Мишустин.

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