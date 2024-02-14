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Вучич исключил повторение натовских бомбардировок Белграда

19:32
  • среда
  • 14 февраля 2024

Сербия обеспечена современной системой ПВО

Повторение натовских бомбардировок Сербии, как это было в 1999 году, невозможно технически. Современная сербская армия оснащена средствами противовоздушной обороны российского и китайского производства, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Сербский лидер вместе с командованием армии и руководством оборонных предприятий осмотрел выставку вооружений в Нише. Ранее Вучич обещал, что на военном показе гражданам представят полученный по контракту из России комплекс РЭБ "Репеллент". Президент подчеркнул: возможный агрессор технически не сможет бомбить Белград с расстояния в 11 километров, как это было в 1999-м, это уже не то небо.

Вучич рассказал о китайском комплексе, поражающем шесть целей одновременно на расстоянии до 100 километров. Есть российские "Панцирь-С1" и "Панцирь-С1М", показавшие себя в Сирии и на Украине, как убийственное средство. Президент Сербии сказал, что необходимо купить еще три батареи ЗРК, чтобы покрыть ими всю территорию страны, передает РИА Новости.

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