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МИД России выразил протест послу Узбекистана

20:23
  • среда
  • 14 февраля 2024

Поводом стали оскорбительные высказывания ректора университета журналистики

В Москве не отождествляют слова ректора Университета журналистики республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева с настроем многонационального народа республики. В России убеждены, что в Узбекистане так же бережно хранят память о многовековой общей истории и ее ярких страницах, заявили в российском МИД.

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Российское внешнеполитическое ведомство 14 февраля вызвало посла Узбекистана Ботиржона Асадова, которому был выражен протест. Поводом стали высказывания члена консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана и ректора Университета журналистики.

Шерзод Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил: жителям республики, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они — оккупанты или идиоты. После публикации этой беседы последовала реакция Россотрудничества, которое прервало контакты с "научным деятелем".

В МИД России уверены, что с высказываниями ректора не согласно подавляющее большинство жителей Узбекистана. В ведомстве напомнили о совместной борьбе с фашизмом и Великой Победе над нацистской Германией. Подчеркнуто, что живым свидетельством нерушимой дружбы народов является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году. В Москве ожидают, что в ближайшее время МИД Узбекистана даст принципиальную оценку одиозным высказываниям упомянутого деятеля.

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