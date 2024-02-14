Конгресс США предупредили о серьезной иностранной угрозе

Байдена призвали рассекретить информацию

Президента США Джо Байдена призвали рассекретить информацию о серьезной угрозе национальной безопасности. Как заявили в комитете по разведке палаты представителей Конгресса, это необходимо, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования.

Комитет по разведке оповестил всех членов конгресса о серьезной иностранной угрозе. Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на демократический источник, речь идет о серьезной проблеме, которая может привести к "дестабилизирующей ситуации".

Наличие угрозы подтвердил и советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса по этой проблеме.

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