В ЕС признали неспособность защитить себя еще как минимум 10 лет

Вся надежда на США

Евросоюз не сможет обеспечить собственную обороноспособность без помощи США еще как минимум лет десять. Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил об этом агентству Bloomberg.

Европейские чиновники назвали сферы, в которых страны ЕС зависели бы от Штатов, если бы нападение состоялось сегодня. В Брюсселе считают, что это противовоздушная и противоракетная оборона, а также ракеты дальнего радиуса действия и передовые компьютерные системы.

Пугает европейских политиков и возможность череды последовательных событий: это неспособность стран ЕС увеличить инвестиции в оборону, прекращение помощи Вашингтона Украине, победа Дональда Трампа на президентских выборах и выход США из НАТО. По мнению собеседника агентства, это наихудший сценарий. А в случае победы России на Украине странам ЕС придется утроить военное присутствие на восточном фланге альянса.

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