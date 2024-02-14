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В ЕС признали неспособность защитить себя еще как минимум 10 лет

21:36
  • среда
  • 14 февраля 2024

Вся надежда на США

Евросоюз не сможет обеспечить собственную обороноспособность без помощи США еще как минимум лет десять. Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил об этом агентству Bloomberg.

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Европейские чиновники назвали сферы, в которых страны ЕС зависели бы от Штатов, если бы нападение состоялось сегодня. В Брюсселе считают, что это противовоздушная и противоракетная оборона, а также ракеты дальнего радиуса действия и передовые компьютерные системы.

Пугает европейских политиков и возможность череды последовательных событий: это неспособность стран ЕС увеличить инвестиции в оборону, прекращение помощи Вашингтона Украине, победа Дональда Трампа на президентских выборах и выход США из НАТО. По мнению собеседника агентства, это наихудший сценарий. А в случае победы России на Украине странам ЕС придется утроить военное присутствие на восточном фланге альянса.

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