Вильфанд объяснил "нервозность" погоды

Аномально низкие температуры - в Поволжье, на Урале, юге Западной Сибири

Морозы с температурами ниже нормы ожидаются в эти дни в Сибири, на Урале, многих регионах европейской части страны. Почему глобальное потепление приносит нам не только жару летом, но и сильные снегопады зимой? Станет ли то, что прежде считалось аномалией, будущей нормой?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Как говорил академик Обухов, в период потепления климата погода нервничает. И эта нервозность погоды сегодня действительно ощущается. Аномально низкие температуры - в Поволжье, на Урале, юге Западной Сибири. Превышают же норму температуры на Северном Кавказе, в Краснодарском крае - плюс 18-21 градус. Настоящая весна", - рассказал эксперт.

Полный комментарий Романа Вильфанда смотрите в видео

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