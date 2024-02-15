Путин: сожалеть можно только о том, что СВО не началась еще раньше

Запад постоянно обманывал Россию

Владимир Путин прокомментировал реакцию глав европейских стран на его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, указав, что никогда не говорил, будто бы начало специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию.

Президент отметил - нас постоянно обманывали о нерасширения Североатлантического альянса на Восток. Нас беспокоила и продолжает беспокоить возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности. Об этом Путин заявил, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина

"Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса - Луганскую народную республику и Донецкую народную республику, которые обратились в конечном итоге к нам с просьбой о признании, видя бесперспективность решения вопросов в рамках Минских соглашений. Мы их признали, потом заключили с ними известный договор о дружбе и взаимопомощи и в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства по этому договору. Как я сказал, мы войны не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств - с помощью Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали. Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", - подчеркнул Путин.

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