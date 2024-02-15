На южнодонецком участке пресечены пять попыток ротации неприятеля

Новые данные от Минобороны о ходе спецоперации - российские войска сразу на нескольких направлениях заняли более выгодные позиции по переднему краю. На южнодонецком участке фронта пресечены пять попыток ротации неприятеля. Уничтожено большое количество живой силы и техники противника, в том числе иностранного производства - два американских БТР "Страйкер" и польская гаубица "Краб". На донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 360 боевиков.

На краснолиманском направлении штурмовики Су-25 уничтожили пехоту и бронированную технику киевских боевиков. К передовой "Грачи" подлетели на предельно малой высоте - до 25 метров над землей. После нанесения точных ударов по скоплению живой силы противника экипажи выполнили маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек. По данным авианаводчика, все цели поражены.

На артемовском направлении бронегруппа Забайкальских десантников уничтожила отряд киевских боевиков. Получив координаты, "крылатая пехота" оперативно выдвинулась в заданный район на БМД-2. Сначала огонь по скоплению живой силы врага вели прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния около полутора километров. Корректировали удары с помощью беспилотников. Уничтожение противника завершила штурмовая группа, которая зачистила от пехоты опорный пункт ВСУ.

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