ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Барсов" наградили на передовой

08:17
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Бойцам вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

Прямо на передовой государственные награды получили добровольцы отрядов "Барс", отличившиеся во время боев на запорожском направлении.

Бойцам вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Барсы" неоднократно срывали многочисленные атаки и ротацию противника на линии боевого соприкосновения, а также уничтожали командные пункты, места скопления радикалов и бронетехники ВСУ.

"Я говорю всегда в своем подразделении, что среди вас, стоящих в строю, слабых людей нет только по той причине, что вы добровольно смогли прибыть непосредственно в подразделение и с оружием в руках отстаивать интересы России. Все, кто здесь находится, это настоящие, истинные защитники своего Отечества, не на словах, а на деле", - сказал командир отряда "Барс-11" с позывным "Ямаха",

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Награждение отряда "Барс"
Награждение отряда "Барс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.