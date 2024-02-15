"Барсов" наградили на передовой

Бойцам вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

Прямо на передовой государственные награды получили добровольцы отрядов "Барс", отличившиеся во время боев на запорожском направлении.

Бойцам вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Барсы" неоднократно срывали многочисленные атаки и ротацию противника на линии боевого соприкосновения, а также уничтожали командные пункты, места скопления радикалов и бронетехники ВСУ.

"Я говорю всегда в своем подразделении, что среди вас, стоящих в строю, слабых людей нет только по той причине, что вы добровольно смогли прибыть непосредственно в подразделение и с оружием в руках отстаивать интересы России. Все, кто здесь находится, это настоящие, истинные защитники своего Отечества, не на словах, а на деле", - сказал командир отряда "Барс-11" с позывным "Ямаха",

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"