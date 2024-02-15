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Удержали рубежи: о новых подвигах российских военных

08:21
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Гвардии сержант Данила Саренко обеспечил огневую поддержку обороняющимся подразделениям

Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии сержант Данила Саренко со своим расчетом обеспечил огневую поддержку нашим обороняющимся подразделениям. Артиллеристы уничтожили два танка, шесть орудий, шесть автомобилей и до 200 человек личного состава ВСУ. Российские войска удержали занимаемые рубежи.

Рядовой Алик Зайдулин, прикрывая места проведения инженерных работ от атак боевиков с воздуха, обнаружил украинский беспилотник. Зайдуллин открыл прицельный огонь из пулемета - вражеский дрон-камикадзе был сбит на подлете к нашим позициям.

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