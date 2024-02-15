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Сразу два новых случая стрельбы произошли в США

08:31
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Пострадали дети

В США - сразу два новых случая стрельбы с человеческими жертвами.

В Канзас-Сити неизвестные открыли огонь во время массового парада после завершения чемпионата по американскому футболу. Мероприятие охраняли 800 полицейских, но они не могли предотвратить трагедию. Один человек погиб, 22 получили ранения - среди них восемь детей. Задержаны трое подозреваемых.

А в Атланте атаке подверглись ученики. На парковке перед зданием школы злоумышленники открыли стрельбу из проезжающей машины. Пострадали четверо подростков - сейчас они в больнице, их жизнь вне опасности. Нападавших разыскивают.

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