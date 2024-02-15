Корабль везет на МКС более двух с половиной тонн грузов

Грузовой корабль "Прогресс" начал путь к Международной космической станции. Около часа назад ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур. И через девять минут вывела беспилотный корабль на заданную орбиту.

Он везет на МКС более двух с половиной тонн грузов: научную аппаратуру, топливо для станции, одежду, воду и продукты питания для экипажа. В том числе конфеты российского производства для командира Олега Кононенко и подарок от семьи для Николая Чуба.

Ожидается, что полет пройдет по традиционной схеме и займет около двух суток. Стыковка с российским модулем "Звезда" намечена на утро субботы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"