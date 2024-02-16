Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Венера вливается в большую компанию планет в Водолее

Овны

Сегодня Венера меняет знак и вливается в большую компанию планет в Водолее. Для вас это означает успех в публичной деятельности - смелее идите в люди!

Тельцы

Ваша главная планета Венера перебралась в Водолей, а он отвечает в вашем гороскопе за достижения. Новая должность или удача в бизнесе становятся реальностью.

Близнецы

Записывайтесь на фотосессию, пишите рекламное объявление - начинается благоприятное время для самопиара. Если захотите, вы будете вне конкуренции в социальных сетях.

Раки

Финансы идут в рост: ваши инвестиции принесут прибыль, а заявки будут одобрены. Но главное сейчас для вас не получить деньги, а грамотно ими распорядиться.

Львы

Гармония и счастье приходят в вашу личную жизнь вместе с Венерой - богиней любви и красоты. Вы сможете наладить свои текущие отношения или завести новые.

Девы

Ближайшие четыре недели идеальны для того, чтобы восстановить и укрепить свое здоровье. Вам хорошо бы побывать в отпуске или походить на полезные процедуры.

Весы

Прекрасный период наступает для представителей знака, которым интересны творчество, дети, саморазвитие. Также приветствуются косметология и другие способы выглядеть лучше.

Скорпионы

Венера сделает вас удивительно домашними и покладистыми. Укрепляйте семейные узы, занимайтесь домашним уютом - у вас это будет хорошо получаться.

Стрельцы

Вам сегодня повезет с собеседниками, так что общаться и договариваться будет легко. Используйте ближайшие четыре недели для налаживания коммуникаций.

Козероги

Прекрасный денежный период продолжается: Венера подключается к процессу вашего обогащения. Возможно, к лету изменятся и уровень, и источники ваших доходов.

Водолеи

В вашем знаке прибавление: Венера становится пятой планетой, которая гостит в Водолее! До 12 марта вы можете удачно изменить имидж, заявить о себе или поучиться искусству.

Рыбы

Вам везет в делах, о которых вы предпочитаете помалкивать и держать их в секрете. Тенденция продолжится - продолжайте заниматься глубоко личными вопросами.

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