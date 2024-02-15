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Путин: Джо Байден на посту президента США предпочтительнее Трампа

08:26
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Президент России назвал американского коллегу "политиком старой формации"

Владимир Путин считает, что для России Джо Байден на посту президента США предпочтительнее, чем Дональд Трамп. Такое мнение он высказал в интервью журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину. Российский лидер считает, что Байден более прогнозируемый, нежели его соперник. 

Президент подчеркнул - Россия готова работать с любым политиком, которого выберет народ США. Однако Байден, по его мнению, - человек более опытный и с ним проще будет договориться. 

Тем временем Дональд Трамп в ходе очередной встречи со сторонниками обвинил Байдена в разрушении страны. Он считает, что американская мечта давно уже "стала американским кошмаром".

Выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Согласно декабрьским праймериз, за Трампа готовы проголосовать 47% избирателей, а за Байдена - 43%. 

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