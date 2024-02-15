Путин: Джо Байден на посту президента США предпочтительнее Трампа

Президент России назвал американского коллегу "политиком старой формации"

Владимир Путин считает, что для России Джо Байден на посту президента США предпочтительнее, чем Дональд Трамп. Такое мнение он высказал в интервью журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину. Российский лидер считает, что Байден более прогнозируемый, нежели его соперник.

Президент подчеркнул - Россия готова работать с любым политиком, которого выберет народ США. Однако Байден, по его мнению, - человек более опытный и с ним проще будет договориться.

Тем временем Дональд Трамп в ходе очередной встречи со сторонниками обвинил Байдена в разрушении страны. Он считает, что американская мечта давно уже "стала американским кошмаром".

Выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Согласно декабрьским праймериз, за Трампа готовы проголосовать 47% избирателей, а за Байдена - 43%.

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