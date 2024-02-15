Пожар на нефтебазе в Курской области начался после атаки беспилотника ВСУ

Об этом рассказал глава региона

Возгорание на территории нефтебазы в Курском районе Курской области произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как написал политик в своем Telegram-канале, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Политик призвал жителей Курской области сохранять спокойствие.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от баражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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