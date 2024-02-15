Путин объяснил, почему удовольствие от интервью с Карлсоном не было полным

Интервью российского лидера вышло в ночь на 9 февраля

Президент России Владимир Путин признал в среду, 14 февраля, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как рассказал российский лидер в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, до беседы с американцем он предполагал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы. Путин заверил, что "не просто был к этому готов — я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать".

Однако Такер Карлсон избрал иную тактику и, хотя и пытался несколько раз прервать визави, все же терпеливо выслушивал длинные диалоги, особенно касающиеся истории, отметил Путин. По его словам, поэтому он не получил полного удовольствия от этого интервью.

При этом президент России заявил, что в отсутствие прямого диалога с западными странами "спасибо Такеру Карлсону, что мы можем это делать через него".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер действительно поговорил с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью и уже не под запись. Как уточнил спкиер Кремля, это был "действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах", содержание которого не приводится.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что мнение общественности и политиков в США может претерпеть изменения под влиянием интервью Путина Карлсону. По мнению чиновника, существует риск того, что американцы согласятся с тезисом о необходимости прекратить помощь Киеву, чтобы остановить боевые действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"