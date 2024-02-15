ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил, почему удовольствие от интервью с Карлсоном не было полным

08:42
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Интервью российского лидера вышло в ночь на 9 февраля

Президент России Владимир Путин признал в среду, 14 февраля, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кремль оценил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина
В Киеве признали опасность для Украины интервью Путина Карлсону

Как рассказал российский лидер в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, до беседы с американцем он предполагал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы. Путин заверил, что "не просто был к этому готов — я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать".

Однако Такер Карлсон избрал иную тактику и, хотя и пытался несколько раз прервать визави, все же терпеливо выслушивал длинные диалоги, особенно касающиеся истории, отметил Путин. По его словам, поэтому он не получил полного удовольствия от этого интервью.

При этом президент России заявил, что в отсутствие прямого диалога с западными странами "спасибо Такеру Карлсону, что мы можем это делать через него".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер действительно поговорил с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью и уже не под запись. Как уточнил спкиер Кремля, это был "действительно краткий разговор уже по окончании интервью на ногах", содержание которого не приводится.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что мнение общественности и политиков в США может претерпеть изменения под влиянием интервью Путина Карлсону. По мнению чиновника, существует риск того, что американцы согласятся с тезисом о необходимости прекратить помощь Киеву, чтобы остановить боевые действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Такер Карлсон
Владимир Путин и Такер Карлсон
Такер Карлсон
Такер Карлсон
Владимир Путин и Такер Карлсон
Владимир Путин и Такер Карлсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.