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Пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошел в здании "Известия Hall"

08:09
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Закрыт вход на станцию метро "Пушкинская"

На Пушкинской площади в центре Москвы произошел пожар в здании "Известия Hall". Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Горят две нежилые постройки, произошло обрушение металлического купола одной из них. Возгорание в одном из строений удалось локализовать.

Пожарные не допустили перехода огня на здание "Известия холл" в Москве, огнем охвачены только отдельные строения внутри двора. К настоящему времени ранг пожара понизили до 2-го уровня. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает ТАСС, в связи с пожаром вход на станцию метро "Пушкинская перекрыт.

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