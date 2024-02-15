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Дипломат Степанов: Арест российского Ан-124 в Торонто — это пиратство

08:51
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Россия будет добиваться справедливости и возвращения воздушного судна

Арест в Оттаве российского самолета Ан-124-100 - это пиратство и угон. Такое мнение высказал посол России в Канаде Олег Степанов в интервью агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что истекли все сроки, когда решение о возврате самолета могло быть принято мирным путем. Теперь владелец воздушного судна может обратиться в арбитражный суд. 

Ан-124 принадлежит компании "Волга-Днепр". В феврале 2022 года он совершал гуманитарный рейс, вез в Канаду тест-наборы COVID-19 из Китая. Самолет успешно приземлился и разгрузился, а вот вылететь обратно не смог. К этому моменту появилось постановление правительства Канады, которое запрещало использовать российским самолетам воздушное пространство страны для полета. 

В июне прошлого года канадское правительство распорядилось арестовать российский Ан-124 и начать процедуру его изъятия. Власти страны хотели передать транспортник на Украину, чтобы его использовали ВСУ. Владелец самолета в августе предложил мирное урегулирование вопроса с его имуществом. Но спустя шесть месяцев никаких решений так и не было принято. 

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