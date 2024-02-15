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Трамп счел комплиментом нежелание Путина видеть его президентом

08:49
  • четверг
  • 15 февраля 2024

"Это хорошо"

Дональд Трамп отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту президента США предпочтительнее, чем он. Бывший глава американского государства воспринял это как комплимент.

"Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Южной Каролине.

По словам Трампа, из всех последних президентов США он - единственный, кто "ничего не давал России". В то же время Байден "отдаст все, включая Украину, в качестве подарка", убежден экс-президент.

Ранее Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что для России Джо Байден на посту президента лучше, чем Дональд Трамп. Действующего главу США он назвал более опытным и предсказуемым, чем его предшественник.

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