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Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы локализован

08:54
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Тушение огня осложняется высокой пожарной загрузкой

Пожар в трех неэксплуатируемых строениях во дворе "Известий Hall" на Пушкинской площади в центре Москвы локализован. Об этом утром четверга, 15 февраля, рассказали в оперативных службах столицы.
Пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошел в здании "Известия Hall"

Как сообщает ТАСС, до настоящего времени информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций подчеркнули, что пожарные не допустили переход огня на само здание "Известия Hall". Тушение огня осложняется сложными условиями: пожарные работают в условиях плотного задымления, а строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку.

Между тем в столичной Госавтоинспекции предупредили, что движение автотранспорта из-за пожара частично перекрыто по Тверской улице в сторону Садового Кольца, по Большому Путинковскому переулку и Малой Дмитровке. Также сообщалось, что из-за ЧП временно закрыт вход на станцию "Пушкинская" столичного метрополитена.

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На месте пожара в здании концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади
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