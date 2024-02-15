Путин прокомментировал реакцию европейских политиков на его интервью Такеру Карлсону

Западу необходимо менять поведение в отношении России и искать компромиссы

Хорошо, что слушают и смотрят то, что говорит и показывает Москва. Плохо, что извращают наши заявления о причинах СВО и передергивают карту. Так Владимир Путин охарактеризовал более чем вольные интерпретации европейских политиков сказанного им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток. Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности.

Непосредственным триггером начала СВО, по словам Путина, послужили непрекращающиеся атаки на Донбасс и полный отказ нынешних украинских властей от выполнения Минских соглашений. Российский лидер напомнил: экс-президент Франции и бывшая канцлер Германии даже не постеснялись устроить циничную явку с повинной. Открыто заявили, что никто и не думал реализовывать достигнутые в Минской столице договоренности. Западные кураторы просто тянули время, накачивая киевский режим оружием.

Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что имеем дело с порядочными людьми.

Россия войны не начинает, а только пытается прекратить, уточнил глава государства. Это коллективный запад упорно пытается нанести России поражение, но убивает собственную экономику. Владимир Путин привел в пример Германию и лицемерие главы МИД ФРГ Анналена Бербок. В большую политику пришла вместе с зеленой повесткой и до сих пор продолжает спекулировать на страхах, связанных с изменением климата. Республика фактически принуждала граждан переходить на солнечные батареи. По факту: производство этих самых батарей переезжает в США, а угольная доля в структуре немецкой энергетики стала еще больше, экономика Германии завершила 2023 год рецессией.

Такие люди, как министр иностранных дел Германии, они, конечно, враждебно настроены к нашей стране, к России. Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране, потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа. Я сейчас не буду вдаваться в детали и в подробности, но на практике именно это и происходит, это мы и видим.

Прокомментировал Владимир Путин и скандал, разразившийся в Германии вокруг современных немецких поликов, чьи предки не просто служили Гитлеру, а делали это с особым энтузиазмом. Как, например дед той же Бербок, который был ярым сторонником нацизма.

Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники, не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо. И вообще, лепить этот лейбл на весь немецкий народ - это нечестная позиция, это злоупотребление тем, что пережил народ, пережили народы Советского Союза. Мне кажется, что это не по-честному, да и ни к чему. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит.

Американские политики первого эшелона с изощренным удовольствием приторговывают прошлым своих предков. Все ради демонизации России. Историю и географию которой даже не удосужились изучить. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен очень любит спекулировать историей своего предка, который, по словам главы Госдепа, сбежал в Штаты от еврейских погромов в Российской империи. Путин вынужден преподать азы школьной программы

Прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а уехал - из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое. Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты, там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу.

Ответил глава государства и на вопрос, кого из кандидатов в президенты США Москва предпочла бы считать "нашим человеком". Выбор, конечно, невелик. Что называется, из двух зол. Но меньшим для России Путин считает Байдена.

Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

Путин подчеркивает: Россия готова работать, но не вмешиваться в дела и тем более выборы других стран. Хотя с некоторыми пока даже общаться приходится через посредников. Таких, например, как журналист Такер Карлсон.

Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю "ваш", имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. Я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, а я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать. Но он избрал другую тактику. На удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории. Не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил.

Зато Карлсон, судя по всему, получил такое удовольствие, что улетел, но хочет вернуться. Неделю спустя после поездки в Москву продолжает восхищаться российской столицей. Очередной пост в соцсетях американского журналиста посвящен станции метро "Киевская". Репортера покорили чистота и красота построенной еще при Сталине подземки. И расстроило то, что в инфраструктуре США ничего подобного нет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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