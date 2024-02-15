Минобороны представило данные о россиянах, защищавших интересы Отечества за рубежом

На сайте ведомства появился новый мультимедийный раздел

После Победы в Великой Отечественной Советскому Союзу пришлось еще много где воевать или просто присутствовать, отстаивая свои интересы. Новый мультимедийный исторический проект Минобороны пока рассказывает только о самых известных и значимых таких эпизодах. Это конфликты в Корее, Вьетнаме, Афганистане, где наши бойцы нередко проявляли чудеса отваги и храбрости. Как, например, взвод лейтенанта Амосова, который отбил атаку противника превосходящего по численности в разы.

"На 17 наших советских воинов 100 человек мятежников. Наши советские войны уничтожили 70 человек мятежников, но погибла вся группа. Единственный человек, который выжил, - это тот рядовой, которого лейтенант Амосов вместе с рядовым Гаджиевым сумели спасти и отнесли в укрытие", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА Минобороны.

Бойцы взвода Амосова ценой жизни прикрыли от внезапной атаки целый батальон, который в это время отходил через ущелье Ганджал. Эту историю рассказал единственный выживший после тяжелого ранения рядовой Прохоренко. Лейтенант Амосов только в 1994-м был награжден званием Героя России. Проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце" публикует отчетные карты, приказы, наградные листы и даже выдержки из писем военных, которые сами просились в горячие точки планеты.

Например, после чудовищных бомбардировок американцами Ханоя и Хайфона на имя министра обороны СССР поступило почти 50 тысяч подобных прошений.

"Рядовой комсомолец Шевченко просит: "Дайте мне возможность выполнить мой интернациональный долг воина социалистического государства. Нельзя допустить, чтобы американские вояки, потерявшие всякую ответственность в своих действиях во Вьетнаме, чувствовали безнаказанность", - продолжает Венгер.

В разделенной после войны на зоны влияния Германии тоже нашлось место подвигам. У советских летчиков Капустина и Янова было простое задание - перегнать Як-28 с одного аэродрома на другой. Но в полете отказали оба двигателя. Самолет стал падать на густонаселенный район Берлина. Ценой жизни пилоты увели машину в сторону озера. Позже в их честь будет написана песня “Огромное небо”, а немцы в очередной раз убедились в героизме и самоотверженности русских воинов.

"Героический поступок капитана Капустина воспринят населением ГДР и многими людьми западного Берлина как акт величайшего гуманизма. Радио, телевидение, газеты ГДР систематически передают подробности этого полета. И очень высоко оценивают мужество и высокие моральные качества советских людей", - говорит Венгер.

После Второй мировой наша страна приняла участие более чем в 30 вооруженных конфликтах. Полтора миллиона наших соотечественников прошли через горячие точки. 25 тысяч из них домой не вернулись.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"