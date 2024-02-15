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Мощные снегопады и метели накрыли Сибирь и центральную часть страны

11:54
  • четверг
  • 15 февраля 2024

В Москве выпало до трети месячной нормы осадков

Запись с камеры видеонаблюдения одного из офисных зданий в Барнауле. В кадре все спокойно: на парковке почти никого, вот женщина садится в свой автомобиль и собирается тронуться с места, как вдруг практически ей на голову падает крыша. Пострадали два человека и десяток машин.

Кровлю буквально вырвал порыв ураганного ветра - в Алтайском крае он бушует уже вторые сутки. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В пригородах пришлось устранять перебои с электроэнергией. Самая сложная ситуация - на дорогах. Из-за практически нулевой видимости перекрывали около десятка трасс. В том числе - ведущих в другие области. Где ситуация с погодой не лучше.

Кузбасс занесло снегом. Движение на трассах - по приборам. В Кемерове буран нарушил работу городского транспорта.

Новосибирская область. Картина та же: порывы ветра до 25 метров в секунду, практически нулевая видимость и проблемы на дорогах. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.

Столичный регион - тоже в снежном плену, но хотя бы без сильного ветра. За ночь в некоторых районах уже выпало до трети месячной нормы. В течение дня картина существенно не изменится. Но дальше жителей Центральной России ждет очередной температурный скачок.

Сейчас на улицах столицы снегоуборочная техника работает в усиленном режиме. Автовладельцев просят сегодня пользовать общественным транспортом. А тех, кто все-таки выехал в город, быть предельно осторожными. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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