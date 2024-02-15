В Киеве и Днепропетровской области прогремели взрывы

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве утром четверга, 15 февраля, раздаются взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в соцсетях.

Градоначальник подтвердил, что работает система противовоздушной обороны, и призвал граждан оставаться в укрытиях.

По данным украинских средств массовой информации, взрывы раздались и в Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Информация о жертвах и материальном ущербе пока не поступала, пишет "Российская газета".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смена командования Вооруженных сил Украины не сможет изменить ход спецоперации России. Москва неоднократно подтверждала, что достигнет целей СВО.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что непосредственным триггером к началу СВО послужил полный отказ украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на республики Донбасса.

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