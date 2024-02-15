В России предложили штрафовать за раздачу просроченных продуктов

Под санкции попадут благотворительные фонды, если они будут выдавать списанную еду

В России решили ввести штрафы за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности. Соответствующий законопроект внесли депутаты на рассмотрение в Государственную думу. Речь идет о работе благотворительных организаций и фондов, а также о фудшеринге в крупных торговых сетях, пишут "Известия". Для юридических лиц штраф составит 300 тысяч рублей.

Депутаты считают, что это нововведение необходимо в случае принятия нового закона о фудшеринге. Согласно законодательной инициативе, торговые сети будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если продукты с истекающим сроком годности будут переданы в благотворительные организации. А вот затем у благотворителей будет лишь короткий срок для передачи этой еды нуждающимся. Ибо за просрочку придется платить штрафы.

Соответствующие изменения планируется внести сразу в три закона, в том числе и в КоАП. Законопроект сейчас в правительстве на отзыве. Депутаты рассчитывают принять его в ходе весенней сессии.

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