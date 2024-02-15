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В США рассказали о плане Трампа принудить Украину к миру с Россией

09:34
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Это произойдет в случае победы политика на выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с Россией. Об этом предупреждают источники Bloomberg.
Трамп счел комплиментом нежелание Путина видеть его президентом

По словам собеседников агентства, советники Трампа уже обсуждают, как усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

В окружении Трампа допускают, что угрозы Вашингтона прекратить оказывать военную помощь помогут убедить Украину возобновить мирные переговоры.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что для России Джо Байден на посту президента США предпочтительнее, чем Дональд Трамп, поскольку Байден более прогнозируемый, нежели его соперник, а потому с ним проще будет договориться. 

Трамп между тем потребовал от партнеров США по НАТО нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, пригрозив, что в противном случае Вашингтон поставит свои интересы на первое место.

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